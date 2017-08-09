«Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ

«Ростов» выиграл у «Динамо» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В середине первого тайма Самба Сов в собственной штрафной завалил Хорена Байрамяна. Тимофей Калачёв уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.
«Ростов» (10 очков) после этой победы поднялся на третье место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. «Динамо», имеющее в активе лишь 4 балла, находится на 11-й строчке.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.