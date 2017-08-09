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Кучук: такую оборону, какую строит «Ростов», очень тяжело пройти

9 августа 2017, среда. 22:37 Футбол

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от победы над «Динамо» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Три очка — это положительный результат. Могли и мы реализовывать свои моменты, и мог забить соперник. Но тот, кто больше хочет, обычно больше доигрывает. Мы доигрываем любой момент, и за это спасибо ребятам. Как бы матч ни складывался, они играют до конца. Такую оборону, как мы строим, очень тяжело пройти, поскольку каждый играет друг за друга», — сказал Кучук в эфире телеканала «Футбол 2».

«Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
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