«Рубин» — «Локомотив» — 1:1. Видеообзор матча

«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в этой встрече открыл бывший нападающий «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, который реализовал пенальти на 62-й минуте. «Локомотив» смог отыграться в концовке благодаря голу экс-защитника «Рубина» Соломона Кверквелии. С 52-й минуты «Рубин» играл вдесятером после того, как бразильский форвард Жонатас получил вторую жёлтую карточку.
Видеообзор матча доступен на официальном сайте РФПЛ.