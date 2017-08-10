Талалаев: благодарен руководству «Тамбова» за то, что оно держит слово

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от победы над «Факелом» (1:0) в домашнем матче 7-го тура ФНЛ.
«Поблагодарил ребят за терпение. В такую жару непросто добиваться результата. Победа далась тяжело. Были моменты во втором тайме, но не реализовали. Соперник удивил составом, мы готовились немного по-другому играть. В начале матча было много сумбура, и хотелось бы улучшить реализацию. Качество атак оставляет желать лучшего. Хорошо, что дерби Черноземья завершилось нашей победой. А ведь в Питере на искусственном поле мы отдали много сил. Поэтому во втором тайме выглядели уставшими.
Я благодарен руководству за то, что оно держит слово. Сегодня к нам приехал Кашчелан. Он нам поможет. Мне обещали двух квалифицированных футболистов», — цитирует Талалаева сайт ФНЛ.