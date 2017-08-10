Беллами: у Коутиньо есть реальный шанс победить в Лиге чемпионов с «Барселоной»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса Крейг Беллами полагает, что полузащитнику мерсисайдцев Филиппе Коутиньо будет сложно отказаться от перехода в «Барселону».
«Ливерпуль» будет продолжать твёрдо занимать свою позицию, но до закрытия трансферного окна ещё далеко, и вопрос в том, как долго мерсисайдцы смогут оставаться стойкими. Никто из болельщиков и слышать не хочет об уходе Коутиньо, все думают, что их команда самая большая, и это правильно, но сейчас речь идёт о «Барселоне». Если каталонцы приходят с предложением, то игрокам очень сложно отказаться.
У Коутиньо есть возможность сыграть с Лионелем Месси — лучшим футболистом мира — и перейти в один из лучших футбольных клубов. Как можно, глядя в глаза, сказать ему, что он этого не заслуживает?
В этом и заключается разница. С «Ливерпулем» у него есть шанс состязаться в Лиге чемпионов или же есть шанс реально победить в Лиге чемпионов с «Барселоной». Почти невозможно отказаться от такого предложения», — приводит мнение Беллами Sky Sports.