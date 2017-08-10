Слуцкий: рад, что Ларссон присоединился к «Халл Сити», это умный и опытный игрок

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поприветствовал новичка своей команды Себастьяна Ларссона, назвав сильные стороны опытного шведского футболиста.
«Я очень рад, что он присоединился к нашей команде. Для меня очень важно, чтобы мы подписывали игроков высокого уровня, а Себ — один из них. Он очень хороший игрок, и я уверен, что наши болельщики скоро узнают об этом.
Ларссон — универсальный футболист, который может играть как вингер, на позиции «десятки» и как атакующий полузащитник — для него большой выбор позиций. У Себа много качеств — он очень умный и опытный игрок. Я на самом деле чувствую, что у нас в команде хорошее сочетание опытных и молодых футболистов.
Конечно, Себ не провёл с нами предсезонную подготовку, и у нас будет только две или три тренировочные сессии до уик-энда. Тем не менее он очень профессиональный человек, и я надеюсь, что он может сыграть в субботу — может быть, не 90 минут, но в течение нескольких минут, надеюсь, он будет готов проявить себя на поле», — цитирует Слуцкого пресс-служба «тигров».
12 августа «Халл Сити» примет «Бёртон Альбион», начало игры запланировано на 17:00 мск.