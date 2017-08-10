Сакки: «Ювентус» инициативно играет лишь 15 минут, а затем просто защищается

Известный итальянский футбольный специалист Арриго Сакки подверг критике игровой стиль «Ювентуса», подчеркнув, что туринцы не используют весь свой потенциал в нападении, а предпочитают защищаться и контратаковать.
«Доминирующие клубы выигрывали Лигу чемпионов, от «Реала» Альфредо Ди Стефано до «Барселоны» Пепа Гвардиолы. Мне очень нравится игра «Ювентуса», когда они берут на себя инициативу, но туринцы играют так лишь в течение 15 минут, а затем отступают, просто защищаются и ищут шансы в контратаках.
«Ювентус» не использует большую часть своего атакующего потенциала. Я хотел бы спросить у Макса Аллегри, почему они это делают. Многие болельщики «Ювентуса» задают мне этот вопрос, и я бы очень хотел получить на него ответ», — отметил Сакки в интервью Mediaset Premium.