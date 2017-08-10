Полузащитник «Локомотива» Ндинга может вернуться в чемпионат Франции

Конголезский футболист «Локомотива» Делвин Ндинга находится в сфере интересов двух французских клубов — «Страсбурга» и «Кана». В прошлом он поиграл во Франции за «Осер» и «Монако».
В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги 29-летний футболист не принял участия ни в одном матче. Возможен вариант, при котором Ндинга покинет Россию и переберётся во Францию, хотя ранее сообщалось об интересе к нему со стороны турецких команд.
Делвин пришёл в «Локомотив» 9 июля 2015 года. В составе московской команды принял участие в 43 матчах, сделал 3 голевые передачи и получил 7 жёлтых карточек.