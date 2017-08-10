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Фурсенко: говорить о воровстве — это наша ментальность, и размер арены неважен

10 августа 2017, четверг. 09:15 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о негативе вокруг стадиона «Крестовский».

«Общественное мнение, что своровали денег, у нас есть везде. На большом стадионе или на маленьком, неважно — это наша ментальность. Но менять имидж в любом случае надо. Тем более не «Газпром» строил этот стадион, как многие говорят. Вместе с тем работа вообще была сложной. И то, что успели к Кубку конфедераций, — большая заслуга города. И сейчас, когда вы подходите к стадиону, видите, какой он огромный, красивый и очень футбольный», — сказал Фурсенко в интервью «Чемпионату».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Сергей Фурсенко Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
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