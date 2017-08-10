Кириллов: Дзагоев — один из самых сильных футболистов России в центральной зоне

Полузащитник молодёжной команды «Урала» Павел Кириллов в беседе с пресс-службой клуба ответил на вопрос, кто, по его мнению, самый крутой футболист на сегодняшний день. Одним из самых сильных игроков в центральной зоне Кириллов считает хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.
«В последнее время очень часто наблюдаю за игрой Алана Дзагоева. Считаю, что Дзагоев – это эталон российского футболиста. Сказать, что кого-то считаю самым-самым, то такого игрока нет. Мне просто нравится следить за Аланом, потому что тот играет на моей позиции. Благодаря ему черпаю что-то новое для себя. В центральной зоне это один из самых сильных футболистов в России», — заключил Кириллов.
Гол Дзагоева принёс победу ЦСКА над «Тосно»