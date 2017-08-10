Искьердо, которым интересовался «Спартак», может перейти в «Брайтон»

Нападающий «Брюгге» Хосе Искьердо, интерес к которому проявлял «Спартак», может продолжить карьеру в Англии. Sky Sports сообщает, что 25-летний футболист близок к переходу в «Брайтон энд Хоув Альбион».
Прошлой ночью представители английской команды летали в Бельгию, где провели переговоры с Искьердо. Встреча состоялась в одном из местных ресторанов.
Ожидается, что «Брайтон» заплатит за колумбийского нападающего £ 16 млн (около € 17,7 млн). Если сделка состоится, трансфер Искьердо станет самым дорогим в истории клуба.
«Спартак» запросил у «Брюгге» информацию по трансферу форварда Искьердо