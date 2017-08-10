Клопп: нет цены, за которую мы готовы продать Коутиньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп настаивает, что полузащитник Филиппе Коутиньо не покинет команду нынешним летом. В услугах бразильца заинтересована «Барселона».
«Барселона» продолжает попытки заполучить Коутиньо, потому что уже приложила много усилий. Они думают, что у них есть шанс, потому что сам игрок хочет в «Барселону», но этого недостаточно.
«Ливерпуль» — это не клуб, который нуждается в продаже игроков. Кто сколько платит, значения не имеет. Нет такой суммы, за которую мы готовы сдаться и отпустить Коутиньо.
Наша цель – создать хорошую команду. Поэтому мы хотим, чтобы нашу команду пополняли новые игроки, а не уходили.
Сегодня нет неприкосновенных футболистов на земле. Но мы не в той ситуации, чтобы после запроса одного клуба тратить время на то, чтобы рассматривать предложения», — цитирует Клоппа Sky Sports.