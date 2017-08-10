У Тимофеева выявлен разрыв передней крестообразной связки колена

Во время домашней игры 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев получил серьёзную травму. Сегодня после углублённого обследования был подтверждён первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Тимофееву требуется операция, а о сроках восстановления футболиста будет сообщено уже после неё.
Ранее директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что хавбек красно-белых пропустит около полугода.
«Спартак» желает Артёму скорейшего выздоровления и возвращения в строй!" — говорится на официальном сайте столичного клуба.
Тимофеев: обещаю, вернусь и стану ещё сильнее!