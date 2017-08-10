Гогниев внесён в заявку «Кубани» в ФНЛ

Для участия в матчах Футбольной национальной лиги «Кубань» внесла в заявочный лист нападающего Спартака Гогниева, сообщает официальный сайт ФНЛ. В минувшем сезоне 36-летний футболист с 10 голами в 23 матчах стал лучшим бомбардиром краснодарцев.
Форвард сможет выйти на поле уже 13 августа в домашнем матче 8-го тура первенства, в котором «Кубань» сыграет с «Оренбургом». После 7 туров краснодарская команда занимает 12-е место в таблице, набрав 8 очков.
Гогниев выступал за «Кубань» с 2016 года, однако в июне нынешнего года расторг контракт с клубом.
Гогниев: я решил вернуться в «Кубань», хочу выйти с командой в РФПЛ