Минздрав: проверка обстоятельств смерти болельщика «Рубина» не выявила нарушений

В результате проверки Минздрава Татарстана обстоятельств смерти 60-летнего Вячеслава Грицкова на матче 5-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив» (1:1) в действиях медиков, которые дежурили на матче, нарушения выявлены не были, сообщает KazanFirst со ссылкой на замминистра здравоохранения РТ Ильдара Фатихова.
«Вызов поступил в 20:29, а в 20:30 «скорая» уже приступила к спасению», — заявил Фатихов.
Трагедия произошла накануне вечером во время матча на стадионе «Казань Арена». Мужчине на трибуне стало плохо, и его на носилках доставили до машины скорой помощи, которая подъезжать к месту инцидента не стала. Как выяснилось позже, скончавшимся оказался судья Верховного суда Татарстана.
На матче «Рубин» — «Локомотив» умер болельщик