Арбитр Вилков: уважительно отношусь к клубу «Ахмат»

Арбитр Михаил Вилков рассказал, как относится к судейству матчей в Грозном. Именно Вилков судил матч «Ахмата» в 2013 году, когда глава Чеченской Республики и почётный президент грозненского клуба Рамзан Кадыров с помощью мирокофона по громкой связи назвал нижегородского арбитра продажным.
«На матчи в Грозный не назначают по инерции. А скандал раздули журналисты. Потому что тогда всё улеглось на следующий день. Уважительно отношусь к клубу „Ахмат“. Каждый сезон им не хватает немного, чтобы попасть в еврокубки. Думаю, они смогли бы принести евроочки нашей стране. А в Европе были бы рады новой футбольной точке на карте», — заявил Вилков в интервью «Российской газете».
Судья Вилков в эпицентре футбольных скандалов
Помимо Евгения Гинера в своё время работой Михаила Вилкова были недовольны Рамзан Кадыров, Андрей Кобелев и ФК "Локомотив".