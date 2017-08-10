Новичок «Урала» Ароян: в иранском «Падиде» президент также сидит на скамейке

Новичок «Урала» защитник Вараздат Ароян рассказал, как относится к тому, что президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов во время матча находится рядом с командой на скамейке запасных.
«Ничего особенного, не только в «Урале» такая ситуация. В «Падиде» (в иранском клубе Ароян выступал ранее. — Прим. „Чемпионата“) президент клуба также сидит на скамейке запасных», — поведал 24-летний армянский футболист в интервью официальному сайту «Урала».
Состав екатеринбургской команды Ароян пополнил в начале июля.
Ароян: мне очень близок тот футбол, который Тарханов прививает в «Урале»