Луан, которым интересуется «Спартак», объявил, что пока остаётся в «Гремио»

Нападающий «Гремио» Луан на пресс-конференции прокомментировал информацию о своём возможном уходе из клуба. По его словам, сведения о его скором переходе в «Спартак» не соответствуют действительности и он даже не получал предложений от красно-белых.
«Я ничего не могу вам сказать о своём будущем. На данный момент я игрок «Гремио». Мои мысли связаны только с «Гремио» и нашей следующей игрой. Я мечтаю играть в Европе, но сосредоточен на текущих целях.
Мне говорили, что мой трансфер в «Спартак» уже согласован, но моё мнение никто не спрашивал. Президент произносил чуть ли не прощальную речь, а я сказал ему: «Вы хотите меня продать против моей воли».
Я не получал официальных предложений, так что мне вам сказать нечего. Когда у меня будет информация о моём будущем, тогда вы всё узнаете», — сказал Луан журналистам.
Накануне Луан в интервью бразильскому SporTV сообщил, что сегодня ответит на вопрос о своём будущем.