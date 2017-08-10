Луан: «Спартак»? Отвечу на вопрос о своём будущем 10 августа

Нападающий «Гремио» Луан, в услугах которого заинтересован «Спартак», после победы над «Годой-Крус» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес отказался отвечать на вопрос о том, продолжит ли он карьеру в московской команде.
«Спартак»? Знаю, что есть предложение, но сразу после игры все мои мысли связаны с «Гремио». Видел, что болельщики в социальных сетях просят меня остаться. Я ещё не принял окончательное решение. Завтра (10 августа. — Прим. «Чемпионата») буду более спокоен и отвечу на ваш вопрос», — сказал Луан в интервью бразильскому SporTV по окончании матча с «Годой-Крус».
Игра «Гремио» — «Годой-Крус» состоялась в Порту-Алегри и завершилась по местному времени 9 августа примерно в 21:00.
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