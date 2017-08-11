Промес может перейти в «Рому», если римский клуб не приобретёт Мареза

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошёл в трансферный список «Ромы», утверждает Il Messaggero.
По информации источника, приоритетной целью римлян длительное время являлся полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез, однако «волки» никак не могут согласовать условия сделки с английским клубом и вынуждены искать альтернативные варианты. В Италии полагают, что Промес может обойтись «Роме» примерно в € 12 млн. Спортивный директор римлян Мончи приступил к работе по приобретению голландца.
В текущем сезоне РФПЛ Промес провёл 5 матчей, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.
Шекспир: Марез никуда не уйдёт, пока «Лестер» не получит разумное предложение