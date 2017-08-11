«Севилья» обыграла «Рому» благодаря голу Нолито

На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоялся товарищеский матч, в котором «Севилья» принимала «Рому». Завершилась встреча победой испанской команды со счётом 2:1.
Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 73-й минуте Серхио Эскудеро вывел андалузскую команду вперёд. На 90-й минуте новичок «Севильи» Нолито сделал счёт 2:0. Уже в компенсированное время римляне один мяч отыграли — точным ударом отметился Эдин Джеко.
«Севилью» 16 августа ожидает матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир», а «Рома» 20 августа матчем с «Аталантой» возьмёт старт в Серии A.