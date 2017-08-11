Веллитон: от всей души желаю «Спартаку» уверенной победы над ЦСКА

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, недавно покинувший «Кайсериспор» и ставший свободным агентом, оценил шансы красно-белых в гостевом матче 6-го тура РФПЛ с ЦСКА (12 августа).
«Неудача красно-белых в матче с «Зенитом», уверен, больно ударила по поклонникам московской команды. Болельщики «Спартака» всегда ждут от своих кумиров только побед, особенно в играх с принципиальными соперниками. После разгрома от «Зенита» на футболистов свалилось много критики, и это было ожидаемо — знаю по себе. Но в ближайшие выходные у красно-белых появится возможность реабилитироваться, загладить вину перед своими болельщиками, обыграв главного соперника — московский ЦСКА — на его же стадионе. Обе команды на старте сезона показывают не лучший футбол, у обоих коллективов существуют определённые проблемы, они теряют много очков. Однако в дерби все эти факторы отходят на второй план. Думаю, спартаковцы соберутся на предстоящую игру, приложат максимум усилий и обыграют ЦСКА. От всей души желаю красно-белым добиться уверенной победы над „армейцами“.
Думаю, врачи ЦСКА сделают всё, чтобы Акинфеев смог сыграть против красно-белых. Игорь — один из лидеров „армейского“ клуба, очень опытный и сильный вратарь. ЦСКА с ним и без него — два разных коллектива. Если же Акинфеев всё-таки не сможет сыграть против «Спартака», то это отличный шанс, которым красно-белым надо воспользоваться. Я не в курсе профессиональных качеств запасного голкипера красно-синих Ильи Помазуна, знаю лишь, что он совсем молод. В таком напряжённом матче, при полных трибунах высока вероятность, что из-за недостатка опыта он может допустить ошибку, не справившись с волнением. Этим-то и нужно воспользоваться спартаковцам. Больше давления на чужие ворота, больше остроты в атаке, ударов, и всё получится», — сказал Веллитон в интервью «Известиям».