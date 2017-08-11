Бесчастных: в дерби ЦСКА — «Спартак» никогда нет фаворита

Бывший форвард «Спартака», ныне тренер «Тосно» Владимир Бесчастных высказал мнение, что в предстоящем выездном матче 6-го тура РФПЛ красно-белых с ЦСКА нельзя назвать одну из команд фаворитом встречи.
«В дерби никогда нет фаворита. Счёт предсказать не берусь, многое будет зависеть от нюансов. Можно планировать что угодно, но в случае, например, быстрого гола мгновенно придётся перестраиваться. Невзирая ни на что, „Спартак“ будет бороться за титул до последнего. При этом команде придётся труднее, чем в прошлом сезоне. Забраться на вершину тяжело. Удержаться там — тяжело вдвойне.
Средняя линия у «Спартака» в целом неплохая — вне зависимости от конкретных имён. Да, отсутствуют Зобнин и Тимофеев. Но первый травмировался довольно давно, а второй никогда не был ключевым футболистом. В общем, никакой проблемы нет. Те, кто здоров, хорошо подготовлены и прекрасно понимают командный стиль и обязанности, которые должны выполнять. Марио Пашалич, впервые выйдя в «основе», отдал голевой пас. Не исключаю, что хорват сыграет и в субботу", — цитирует Бесчастных пресс-служба УЕФА.