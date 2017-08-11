Калошин: претензии «Динамо» обоснованны, игрок «Ростова» Байрамян симулировал

Делегат УЕФА Леонид Калошин в эфире программы «Свисток» прокомментировал эпизод с пенальти, который был назначен в ворота «Динамо» в гостевом матче 5-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).
«18-я минута. Назначается пенальти в пользу „Ростова“ после падения Байрамяна. У арбитра была слишком близкая позиция. Судья должен выбирать хороший угол обзора. Ситуация несложная, и правильное решение — жёлтая карточка за симуляцию.
Наглость — второе счастье. Игрок сделал на глазах судьи то, что в 99% случаев не прокатило бы. Претензии «Динамо» обоснованны", — заявил Калошин.
Муравьёв: пенальти в ворота «Динамо» не выдерживает никакой критики
Видео момента можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.