Червиченко: ЦСКА явно не способен провести матч со «Спартаком», как «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего в субботу матча 6-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак».
«Армейцы» сейчас немного тяжелее спартаковцев, в скорости атакующей линии они уступают. Если «Спартак» в обороне сыграет дисциплинированно и без грубых ошибок, то он победит ЦСКА. Но игра с «Зенитом» показала, что в случае грамотного тренерского подхода игру команды Карреры можно сломать. Достаточно перекрыть Фернандо в центре поля, что вполне может сделать Понтус Вернблум. Это единоборство будет самым главным в дерби. Также необходимо сдерживать Промеса. А Зе Луиш… Он пока по воротам попасть не может. Игра с «Арсеналом»? Его гол в этом матче я в счёт не беру. Там и Селихов мог выбежать и забить. И я не думаю, что в этой игре что-то решат новички «Спартака», они ещё не влились в команду. Пашалич не так много сыграл и большого впечатления на меня не произвёл, как и Петкович.
Спартаковцы способны повторить результат прошлого сезона – две победы в двух матчах. ЦСКА сейчас находится в большем кризисе, нежели «Спартак». Непонятно, благодаря чему «армейцы» могут победить. Да, они могут сыграть в организованный футбол, но они явно не способны провести матч так, как «Зенит».
Игорь Акинфеев ещё под вопросом? Я посмотрел игру Ильи Помазуна с «Рубином». Не сказал бы, что он грешен во всём. Может, он играет не очень уверенно, но бывало, что Игорь пропускал и похлеще мячи. На парня нужно не набрасываться, а, наоборот, дать возможность успокоиться. У нас журналисты начинают сильно давить на молодых ребят. Этим мы лишаем себя будущего. Та же ситуация с Ильёй Кутеповым. Молодёжь необходимо поддерживать и лояльнее относиться к её промахам, а не начинать сразу травлю этих бедолаг», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.