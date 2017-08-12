Глава Красногорска возмутился судейством в матче «Зоркий» — «Металлург»

Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров выразил возмущение судейством в матче 4-го тура ПФЛ между красногорским «Зорким» и липецким «Металлургом» (2:2).
«Зоркий» сыграл отлично, забил хорошие мячи. А эти два придуманных пенальти за два захода противника в нашу штрафную за всю игру получат адекватную оценку. Обращаться так с собой мы не позволим", — написал Хабиров в «Инстаграме».
Судьи назначили два пенальти в ворота «Зоркого», а также удалили игрока красногорской команды Сергея Цуканова на 77-й минуте.
«Арарат» выиграл в матче первенства ПФЛ благодаря голам Лебеденко и Павлюченко