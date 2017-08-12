Ляказетт: в Англии и во Франции защитники совершенно по-разному опекают меня

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт подвёл итоги матча первого тура АПЛ с «Лестер Сити». «Канониры» победили со счётом 4:3, а Ляказетт открыл счёт на второй минуте.
«Я приспосабливаюсь к Англии и к местному футболу. Можно сказать, что я учусь. Здесь судьи дают играть в футбол. Нужно время, чтобы это принять. Кроме того, здесь и во Франции защитники совершенно по-разному опекают меня, но я знал об этом и раньше. Мне нужно работать дальше, но забить свой дебютный гол, реализовав первый момент, — это уже хорошо», — приводит слова Ляказетта L`Equipe.
«Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ