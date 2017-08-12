«Черноморец» подписал контракт с сыном главного тренера сборной России

«Черноморец» включил в заявку на сезон вратаря Станислава Черчесова. Сын главного тренера сборной России будет выступать за команду из Новороссийска под номером 16.
Голкипер, который родился 26 сентября 1994 года в немецком городе Дрезден, начал заниматься футболом с шести лет в Инсбруке (Австрия). В 17 лет Черчесов-младший был заявлен за дубль австрийского «Ваккера». В сезоне-2013/14 он перешёл в пермский «Амкар», а ещё через год — в московское «Динамо».
«Черноморец» после трёх туров ПФЛ зоны «Юг» имеет в активе четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице.