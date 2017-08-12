Фримпонг покинул шведский «АФК Юнайтед» спустя полгода после перехода

Полузащитник Эммануэль Фримпонг, известный в России по выступлению за «Уфу» и тульский «Арсенал», покинул «АФК Юнайтед». Стороны расторгли действующий контракт.
Шведский клуб на своём официальном сайте сообщил, что 25-летний ганец уходит из клуба по личным причинам и пожелал ему удачи в будущем.
Воспитанник лондонского «Арсенала» перебрался в «АФК Юнайтед» в феврале 2017 года, его контракт был рассчитан на два года.
В составе шведской команды Фримпонг провёл 10 матчей и отметился одной голевой передачей.
Фримпонг продолжит карьеру в Швеции