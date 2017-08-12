Вернблум: у «Зенита» дорогие покупки, но 3 чемпионства за 5 лет выиграл ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум высказал мнение о главных фаворитах стартовавшего розыгрыша российской Премьер-Лиги.
«В России это всегда три-пять команд, которые лучше в данный конкретный момент. На старте сезона всегда тяжело сказать, кто именно это будет. Российская лига достаточно ровная, решающее преимущество получает тот, кто более гладко пройдёт всю дистанцию.
Не думаю, что деньги решают всё. «Зенит» делает дорогие приобретения, но кто выиграл чемпионство три раза за последние пять лет?
Финансы — важный фактор, но зачастую далеко не решающий. Если ты постоянно вкладываешь серьёзные деньги в трансферы, рано или поздно ты выиграешь чемпионат. Это правда, и примеры «Зенита» и «Спартака» тому подтверждение. Но не факт, что ты добьёшься этого сразу. У ЦСКА сейчас другая стратегия, команда делает ставку на уже имеющихся игроков, и наши титулы говорят о том, что эта стратегия работает», — заявил Вернблум в интервью, опубликованном в программке к матчу ЦСКА — «Спартак».