«Ливерпуль» в гостях сыграл вничью 3:3 с «Уотфордом»

В матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2017/18 «Уотфорд» принимал «Ливерпуль». Завершилась встреча результативной ничьей со счётом 3:3.
Хозяева открыли счёт на 8-й минуте, когда точным ударом отметился Стефано Окака Чука. На 29-й минуте гости отыгрались — счёт сравнял Садио Мане. Однако несколько минут спустя Абдулайе Дукуре вывел «шершней» вперёд. Через 10 минут после начала второго тайма красные получили право на пенальти, который реализовал Роберто Фирмино. И почти сразу же красные впервые повели в счёте — отличился новичок команды Мохамед Салах. Тем не менее волевую победу подопечным Юргена Клоппа одержать не удалось — на третьей компенсированной минуте Мигель Бритос сделал счёт 3:3.