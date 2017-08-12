Каррера: Пашалич и Петкович показали на тренировках, что должны играть в дерби

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед началом матча 6-го тура РФПЛ ответил на вопрос о Марко Петковиче и Марио Пашаличе, которые сыграют с первых минут.
«Мы приняли поражение от «Зенита» и работаем над улучшением наших кондиций. Мы знаем, какой сложный матч против сильной команды нам предстоит, тем более это дерби.
Пашалич и Петкович в стартовом составе, потому что в тренировочном процессе показали мне, что они должны играть сегодня. Время идёт, они потихоньку адаптируются.
Значит ли выход Селихова то, что он стал основным вратарём вместо Реброва? Сегодня играет Селихов, в следующем матче – посмотрим», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».