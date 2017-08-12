Трабукки: Пашалич обязан играть в большом чемпионате, РФПЛ для него — временно

Итальянский футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о новичке «Спартака» Марио Пашаличе, которого российский клуб арендовал у «Челси».
«Несмотря на молодой возраст, в прошлом году Пашалич играл в «Милане», он принадлежит «Челси». Уже в матче с тульским «Арсеналом» он показал, что будет одним из самых сильных полузащитников чемпионата России, если не самым сильным. С его талантом и видением игры он обязан играть в большом чемпионате. Россия должна стать для него временным соревнованием», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Наш футбол».
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