Семак: забитый гол сослужил «Уфе» плохую службу в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от домашнего матча 6-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:4).
«Думаю, забитый мяч немного наше внимание подкосил, и голы, которые были забиты, оказались нетипичными. Будем разбирать ошибки, обидные мячи. Очень сложно сейчас комментировать и разбирать.
До голов была абсолютно равная игра, вязкая, тяжёлая. Наш забитый гол сослужил плохую службу для нас. Не смогли быстро перестроиться и продолжать играть в тот футбол, в который мы играли. Позволили сопернику войти в нашу штрафную и создать моменты. Сегодня не наш день», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
«Ростов» разгромил «Уфу» и сравнялся по очкам с «Зенитом» и «Локомотивом»