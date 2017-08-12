Малкин нанёс символический удар по мячу перед началом дерби ЦСКА — «Спартак»

Российский хоккеист команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин нанёс символический удар по мячу перед началом матча 6-го тура российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Малкин нанёс удар с центра поля, а через минуту стартовала сама игра.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Идёт первый тайм, счёт 0:0. По итогам 5 туров на счету «армейцев» 9 очков, красно-белые набрали 8 баллов.
Видео символического удара Малкина перед московским дерби можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
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