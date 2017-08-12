Фанаты ЦСКА развернули красочный баннер перед матчем со «Спартаком»

Болельщики ЦСКА развернули красочный баннер перед началом матча шестого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На баннере изображены хоккейная и футбольная арены «армейцев» и написано: «Здесь нашли мы опору для наших побед». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Идёт первый тайм, счёт 0:0. По итогам 5 туров на счету «армейцев» 9 очков, красно-белые набрали 8 баллов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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