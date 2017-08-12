Глушаков: «Спартак» в матче с ЦСКА пропустил детские голы

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о матче с ЦСКА, завершившемся поражением красно-белых со счётом 1:2.
«Упустили победу. В принципе, мы контролировали игру, у нас было много моментов, но за две минуты пропустили два гола. Конечно, неприятно. Так случилось, так сложилось. Были индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, где-то проворонили контратаку. Думаю, не заслуживали поражения. Но это футбол. Футбол наказывает тех, кто ошибается.
Поддержали ли Селихова? Селихов, в принципе, хорошо сыграл, много выручал, поэтому что его поддерживать? Он профессионал, хороший вратарь. Бывают такие матчи, когда проигрываешь. Но к нему никаких претензий нет.
Стычка в конце матча? Не видел, с чего началось. Бежал в контратаку. Видел, что Вернблум толкнул кого-то из наших. Квинси, что ли.
Повторюсь, играли довольно неплохо. Контролировали, комбинировали, многое получалось, были моменты, но не реализовали. При этом допустили детские ошибки и пропустили детские голы», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата».
Видео интервью с Глушаковым можно посмотреть на «Чемпионате».