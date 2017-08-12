Витиньо: победный гол «Спартаку» — самый важный в моей карьере за ЦСКА!

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
«Что я почувствовал, когда забил победный гол в главном дерби России? Я рад, что помог ЦСКА добиться такой важной победы. Я для этого и нахожусь в команде, чтобы забивать. Ну и чтобы помогать другим отличаться. Так что я был по-настоящему счастлив. Это мой самый важный гол за ЦСКА! На данный момент», — сказал Витиньо в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Видео гола Витиньо доступно в «твиттере» РФПЛ.
ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в московском дерби, проигрывая к 83-й минуте