175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пике: когда я опубликовал тот твит, то уже знал на 100%, что Неймар уйдёт

12 августа 2017, суббота. 21:49 Футбол

Защитник «Барселоны» Херард Пике объяснил твит, в котором сообщалось о том, что форвард Неймар останется в каталонском клубе.

«Я не чувствую себя обманутым. Теперь, когда все кончено, я могу все объяснить. На свадьбе Месси Неймар уже склонялся к уходу. Когда я опубликовал свой твит, то уже знал на 100%, что Неймар точно уйдет. Это была моя последняя попытка. Он разозлился на меня, но потом мы это исправили.

Давайте не будем осуждать его, Неймар принял смелое решение. Неймар необыкновенно хорошо выступал за «Барселону». Но он явно стоил меньше, чем 222 миллиона евро», — цитирует Пике Marca.

24 июля Пике выложил в «Твиттере» совместную фотографию с Неймаром и сопроводил её следующим комментарием: «Он остаётся». На прошлой неделе «ПСЖ» объявил о переходе Неймара.

Болельщики «ПСЖ» напомнили о твите Пике про Неймара
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Неймар Херард Пике Фото
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
21:58 Григорян в прямом эфире объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»
21:56 Панченко догнал Кокорина и Промеса в гонке бомбардиров РФПЛ-2017/18
21:53 «Динамо» одержало волевую победу над «Анжи» в Каспийске
21:49 Пике: когда я опубликовал тот твит, то уже знал на 100%, что Неймар уйдёт
21:45 Малкин на поле, яркие перформансы и Селихов на коленях. Фото ЦСКА – «Спартак»
21:37 Конте: я не беспокоюсь после поражения, все в «Челси» верят в то, что делают
21:30 Червиченко: в концовке игроки «Спартака» уже не бегали, за что и были наказаны
21:24 «Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с победы над «Брайтон энд Хоув Альбион»
21:01 Пономарёв: Головин в одиночку переломил ход дерби со «Спартаком»
21:01 Бубнов: «Спартак» не смог провести качественную селекцию — просчёты менеджмента
21:00 Слуцкий: лучший момент дня? Возможно, песня фанатов «Халла» в мою честь!
20:56 Бабаев: в плане безопасности это было самое спокойное дерби за несколько лет
20:52 ЦСКА — «Спартак» — 2:1. Видеообзор московского дерби
20:45 Витиньо: победный гол «Спартаку» — самый важный в моей карьере за ЦСКА!
20:40 Бабаев: после гола Пашалича подумалось, что ЦСКА преследует какая-то карма
20:39 Масалитин: если «Спартак» так продолжит, то кресло под Каррерой может зашататься
20:35 Слуцкий: болельщики помогли «Халлу» изменить ход матча
20:34 Мостовой: Селихов мог выручить после удара Витиньо, но ошибся
20:29 Созин: в прошлом году вокруг «Спартака» всё горело, что-то с командой произошло
20:24 Фанаты ЦСКА — Щенникову: как сделать, чтобы ты 10 забил?
20:23 Ольга Березуцкая: после такого дерби мне нужны сутки, чтобы прийти в себя
20:18 Конте: удаление Кэхилла стало ключевым, но я не хочу говорить о судьях
20:09 Нигматуллин: сильно разочарован вторым голом, у Селихова игра с ЦСКА шла хорошо
20:09 Селихов: уже не помню, что сказал Ребров после матча, какие-то слова поддержки
20:06 «Уфа» — «Ростов» — 1:4. Видеообзор матча шестого тура РФПЛ
20:05 Селихов: обидно проигрывать дерби за две минуты, закономернее была бы ничья
20:02 Гончаренко: от победы над «Спартаком» никаких эмоций, в голове матч с «Янг Бойз»
19:57 Глушаков: «Спартак» в матче с ЦСКА пропустил детские голы
19:55 «Марсель» на 87-й минуте вырвал победу над «Нантом»
19:54 Каррера: игроки «Спартака» отдались максимально, но на сегодня этого не хватает
19:48 У Зе Луиша проблемы с задней мышцей, степень тяжести определится 13 августа
19:42 Каррера и Гончаренко — об итогах дерби ЦСКА — «Спартак». Видеотрансляция
19:42 Щенников: гол «Спартака» особо не повлиял на ЦСКА, мы играли в свою игру
19:40 Гончаренко: ЦСКА перевернул дерби за счёт Головина, его действие стало решающим
19:28 «Зенит» объявил о переходе Жулиано в «Фенербахче»
19:26 ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в московском дерби, проигрывая к 83-й минуте
19:11 Руни: забить на «Гудисон Парк» — это нечто сумасшедшее
19:10 Болельщики «Спартака»: нас никто не любит, но нам плевать
19:00 «Анжи» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд
18:57 Слуцкий одержал первую победу с «Халлом», разгромив «Бёртон Альбион»
18:54 «Челси» начал защиту чемпионского титула с домашнего поражения от «Бёрнли»
18:52 Гол Руни принёс «Эвертону» минимальную победу над «Сток Сити»
18:42 ЦСКА — «Спартак»: Пашалич забил дебютный гол в составе красно-белых
18:24 «Бавария» и «Боруссия» Д разгромили своих соперников в 1-м раунде Кубка Германии
18:14 Зе Луиш получил травму в матче с ЦСКА и был заменён
Все новости RSS
Партнерский контент