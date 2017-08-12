Пике: когда я опубликовал тот твит, то уже знал на 100%, что Неймар уйдёт

Защитник «Барселоны» Херард Пике объяснил твит, в котором сообщалось о том, что форвард Неймар останется в каталонском клубе.
«Я не чувствую себя обманутым. Теперь, когда все кончено, я могу все объяснить. На свадьбе Месси Неймар уже склонялся к уходу. Когда я опубликовал свой твит, то уже знал на 100%, что Неймар точно уйдет. Это была моя последняя попытка. Он разозлился на меня, но потом мы это исправили.
Давайте не будем осуждать его, Неймар принял смелое решение. Неймар необыкновенно хорошо выступал за «Барселону». Но он явно стоил меньше, чем 222 миллиона евро», — цитирует Пике Marca.
24 июля Пике выложил в «Твиттере» совместную фотографию с Неймаром и сопроводил её следующим комментарием: «Он остаётся». На прошлой неделе «ПСЖ» объявил о переходе Неймара.