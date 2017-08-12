Калитвинцев: после гола «Анжи» не было паники ни на поле, ни на скамейке

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от победы в матче шестого тура РФПЛ с «Анжи». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и закончилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.
«Надо отметить характер наших ребят. Было очень тяжело, но для этого и существует характер. Пропустили, но не было паники ни на поле, ни на скамейке. Времени впереди много было. Забили, потом ещё. По такой погоде тяжело было обеим командам. При 2:1 мы отошли назад, укрепили заднюю линию, чтобы иметь оперативный простор впереди. Моменты не использовали, но в итоге заработали пенальти, с которого и забили», — сказал Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».
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