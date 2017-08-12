ЦСКА — «Спартак». Головин продемонстрировал лучший показатель успешных обводок

По данным InStat, в матче 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1) было зафиксировано максимальное для текущего сезона РФПЛ количество единоборств (240). Сильнее в этом компоненте оказались спартаковцы, которые взяли верх в 137 эпизодах борьбы (52%).
Витиньо в матче против «Спартака» нанёс пять ударов и закрепил за собой звание самого бьющего игрока текущего сезона РФПЛ. Витиньо в среднем за 90 минут наносит 5,5 удара. Вторым по этому показателю идёт спартаковец Квинси Промес (4,6 удара за 90 минут), который в дерби только три раза угрожал воротам «армейцев».
Полузащитник ЦСКА Александр Головин выиграл больше всех единоборств (22) и продемонстрировал лучший показатель успешных обводок (11 из 14).