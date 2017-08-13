Сын Мирчи Луческу возглавил греческий ПАОК

ПАОК объявил о назначении на пост главного тренера Рэзвана Луческу — сына экс-наставника «Зенита» Мирчи Луческу. 48-летний специалист сменил на тренерском мостике греческого клуба серба Александара Станоевича.
«Александар Станоевич – хороший специалист, но не тот, в ком нуждается команда на данном этапе. К этому обоюдному решению пришли руководство и спортивный директор клуба, которые берут на себя полную ответственность. Решение одобрил владелец клуба.
В нынешней ситуации идеальным выбором является Рэзван Луческу. Он знает чемпионат, был первым в списке кандидатов в конце минувшего сезона и проявил большой энтузиазм привести ПАОК к его высоким целям. Мы приветствуем румынского наставника в семье ΠΑΟΚ и желаем ему успехов!", — сообщается на сайте греков.
Интересно, что Станоевич возглавил ПАОК лишь в середине июня этого года. Под его руководством греческий клуб сыграл две официальные игры, пройдя донецкий «Олимпик» (1:1, 2:0) в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Перед назначением Станоевича ПАОК вёл переговоры с Мирчей Луческу, но стороны не сумели договориться.