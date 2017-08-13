Моуринью: есть предпосылки, что в этом сезоне «МЮ» станет сильнее, чем в прошлом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»Жозе Моуринью считает, что его команда в нынешнем сезоне сможет показать лучший результат, чем в прошлом. В сезоне-2016/17 «МЮ» занял 6-е место в чемпионате Англии.
«Это может случиться не только потому, что я выигрывал раньше. Хотя это естественно, что на второй год тренер лучше знает своих игроков и команду. Я не говорю, что лучше узнал лигу, потому что работаю здесь давно. Есть предпосылки к тому, что в этом сезоне «МЮ» станет сильнее, чем в прошлом. Значит ли это, что мы выиграем титул, я не знаю», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Моуринью: «Манчестер Юнайтед» проиграл Кубок, но не проиграл сезон