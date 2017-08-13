«Анжи» поблагодарил Григоряна за работу и пожелал дальнейших успехов

«Анжи» выступил с официальным заявлением на своём официальном сайте по поводу отставки с поста главного тренера Александра Григоряна.
«Футбольный клуб «Анжи» информирует о том, что главный тренер «Анжи» Александр Витальевич Григорян подал прошение об отставке. Сразу же после матча «Анжи» — «Динамо» в клубе состоялось рабочее совещание, на котором было принято решение удовлетворить просьбу главного тренера.
Александр Витальевич принял предложение возглавить «Анжи» в непростой для команды момент. За короткое время в середине чемпионата ему пришлось создать и сплотить новый коллектив игроков. Конечно же, он отдавал себе отчёт, что будет тяжело и непросто. Руководство клуба благодарно Григоряну за то, что он справился с поставленной задачей — сохранение прописки в Премьер-Лиге. Определённые надежды были связаны с новым сезоном. Но череда неудовлетворительных результатов команды привели к принятию решения удовлетворить просьбу главного тренера.
Руководство футбольного клуба «Анжи» благодарит Александра Витальевича Григоряна за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов!» — говорится в сообщении.