Щенников — о голе: подумал — вдруг мяч прилетит мне в ногу. Так и получилось!

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, забивший первый гол в ворота «Спартака» (2:1) в матче шестого тура российской Премьер-Лиги, поделился эмоциями от победы и рассказал о забитом им мяче.
«Это дерби, здесь никогда нет фаворита или аутсайдера. Хорошо, что получилось в концовке вырвать победу, мы очень счастливы.
Просто увидел, что Головин пошёл обыгрывать защитников, подумал — вдруг мяч от него прилетит мне в ногу. Так и получилось!
Что касается второго гола, то Витиньо молодец. Хорошо пробил. Там был маленький рикошет, но нам тоже забили с рикошетом.
Безумно счастлив! Спасибо болельщикам, их было слышно на протяжении всей игры. Мы безумно рады и счастливы!" — заявил Щенников в интервью клубной пресс-службе.
Гол Щенникова можно посмотреть в YouTube.
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