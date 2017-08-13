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Щенников — о голе: подумал — вдруг мяч прилетит мне в ногу. Так и получилось!

13 августа 2017, воскресенье. 14:35 Футбол

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, забивший первый гол в ворота «Спартака» (2:1) в матче шестого тура российской Премьер-Лиги, поделился эмоциями от победы и рассказал о забитом им мяче.

«Это дерби, здесь никогда нет фаворита или аутсайдера. Хорошо, что получилось в концовке вырвать победу, мы очень счастливы.

Просто увидел, что Головин пошёл обыгрывать защитников, подумал — вдруг мяч от него прилетит мне в ногу. Так и получилось!

Что касается второго гола, то Витиньо молодец. Хорошо пробил. Там был маленький рикошет, но нам тоже забили с рикошетом.

Безумно счастлив! Спасибо болельщикам, их было слышно на протяжении всей игры. Мы безумно рады и счастливы!" — заявил Щенников в интервью клубной пресс-службе.

Гол Щенникова можно посмотреть в YouTube.

Фанаты ЦСКА — Щенникову: как сделать, чтобы ты 10 забил?
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Спартак Георгий Щенников
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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