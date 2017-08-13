Маммана: отец заставлял в любой ситуации не опускать рук и бороться до конца

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о влиянии своей семьи и сообщил, что каждый гол он посвящает жене, ребёнку и родителям.
«Каждый гол я посвящаю жене, ребёнку и моим родителям, которые, знаю, наблюдают за мной. Сперва я целую татуировку, посвящённую супруге, а потом поднимаю пальцы к небу – это в честь матери и отца. Жаль, забил пока мало.
Честно говоря, о маме у меня не так много воспоминаний, потому что её не стало, когда мне было всего шесть лет. А об отце – миллион воспоминаний. И все они очень хорошие. Он заставлял меня в любой ситуации не опускать рук и бороться до конца. Я вырос под его крылом», — сказал Маммана в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
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