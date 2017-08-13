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Кристенсен: все в «Челси» понимают, что произошло в матче с «Бёрнли»

13 августа 2017, воскресенье. 16:04 Футбол

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура АПЛ с «Бёрнли». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Думаю, все понимают, что произошло. Нам надо собраться и двигаться вперёд. Мы могли бы набрать очки и в этой встрече. Когда мы забили первый гол, мы поверили в себя, и стадион тоже поверил в нас. Трибуны шумели, игра перешла на другой уровень, и мы могли бы набрать очки.

Мы гордимся тем, как провели второй тайм. Знаем, что сами усложнили себе задачу в первом тайме. Я думаю, всем ясно, что произошло, и теперь мы просто ждём следующий матч, чтобы двигаться вперёд. Нам надо так же сражаться. Необходимо проявить ум, играть в свой футбол. Все уже с нетерпением ждут матч с «Тоттенхэмом» на следующей неделе", — цитирует Кристенсена сайт «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Бёрнли Челси
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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