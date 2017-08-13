Каррера присутствует на матче «Локомотив» — «Тосно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присутствует на матче шестого тура российской футбольной Премьер-Лиги «Локомотив» — «Тосно», передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. Встреча в эти минуты проходит в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив».
В матче седьмого тура РФПЛ «Спартак» на своём поле сыграет с «Локомотивом». Встреча запланирована на 19 августа.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РФПЛ «Локомотив» — «Тосно». На данный момент счёт не открыт.
Фото: «Чемпионат»