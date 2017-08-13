«Тосно» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне РФПЛ

«Тосно» выиграл у «Локомотива» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Железнодорожники» потерпели первое поражение в турнире.
В дебюте второго тайма Евгений Чернов получил мяч перед штрафной и пробил в дальний угол — Соломон Кверквелия неудачно подставил голову, и мяч отскочил в ближний угол. В концовке матча Антон Заболотный убежал один на один с Гилерме и удвоил преимущество гостей.
«Локомотив» (13 очков) делит первое место в турнирной таблице с «Зенитом» и «Ростовом», но у питерцев есть матч в запасе. «Тосно» (6 баллов) — 12-й.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.