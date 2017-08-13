«Манчестер Юнайтед» стартовал в АПЛ с разгромной победы над «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэм Юнайтед» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
На 33-й минуте Маркус Рашфорд с левого фланга сделал разрезающую передачу в центр штрафной площади, Ромелу Лукаку выскочил из-за спины защитника и пробил мимо Джо Харта — мяч от штанги влетел в ворота гостей. В начале второго тайма Генрих Мхитарян увидел подключение Лукаку и со штрафного мягко подал ему на голову, а бельгиец оформил дубль.
На 88-й минуте Мхитарян сделал проникающую передачу на Антони Марсьяля, который вышел один на один с голкипером и спокойно его переиграл, пробив в дальний нижний угол. Спустя две минуты Поль Погба ушёл от соперника и кручёным ударом в дальний нижний угол неотразимо пробил по воротам.